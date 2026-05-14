Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, что стало одной из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране. Об этом в эфире Mesa Redonda заявил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви. По его словам, в стране нет мазута и дизельного топлива.

"Единственное, что у нас есть, - это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет", — добавил министр.

Он отметил, что Куба не получала поставок топлива с декабря, а единственная крупная партия поступила только спустя четыре месяца в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти. Это позволило временно снизить масштабы отключений, но запасы были израсходованы к началу мая. Глава минэнерго также заявил, что власти делают ставку на развитие собственной добычи нефти и газа, а также на расширение солнечной генерации и систем накопления энергии в рамках стратегии энергетического перехода.

В январе президент Соединенных Штатов подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, обеспечивающих Кубу нефтью. Кроме того, глава государства объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой национальной безопасности, которая якобы исходит от Кубы. Комментируя ситуацию, российский лидер Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения Вашингтона в отношении Гаваны и подчеркнул, что Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость.