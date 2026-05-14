Си Цзиньпин организовал Трампу в Пекине приветственную церемонию

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг вместе с президентом США Дональдом Трампом принял участие в приветственной церемонии по случаю прибытия американского лидера.

Мероприятие по традиции состоялось у восточных ворот Дома народных собраний около центральной пекинской площади Тяньаньмэнь.

Проведение подобной церемонии относится к протокольной части программы госвизитов зарубежных лидеров, которых принимает Китай. В то же время это знак гостеприимства и уважения со стороны Пекина.