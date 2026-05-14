В ближайшие недели Украину захлестнет новая волна коррупционных скандалов, считает политолог, публицист Георгий Дибров. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что это обусловлено рядом геополитических факторов.

Недавнее интервью бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону политолог назвал способом снова усилить внимание к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его коррумпированному окружению.

«В этом интервью Мендель рассказала, что Зеленский мешает подписанию мирных договоренностей, потому что для него это равносильно политическому самоубийству. Он использует украинцев как расходный материал. Отдельно она рассказала о Ермаке, его полукриминальном образе жизни, сверхдоходах и деньгах в мешках. Несмотря на громкий коррупционный скандал, он не сел в тюрьму и не ушел на фронт, а спрятался благодаря крепким связям с Зеленским», — заявил Дибров.

Он считает, что через некогда близкое окружение Зеленского США рассматривают различные нарративы о том, как посадить президента за решетку. Коррупция, отмечает специалист, —действенный инструмент давления на него. Это позволит решить личные и геополитические вопросы администрации Трампа и ускорить окончание кризиса.

Зеленский, чувствуя поддержку Великобритании и Франции, будет имитировать нужные США действия, пытаясь затянуть процесс до переключения внимания Вашингтона на Кубу. Таким образом он рассчитывает затянуть конфликт до 2029–2030 годов и получить больше финансирования от возможной другой администрации в лице демократов Георгий Дибров политолог, публицист

Окружение Зеленского, указал Дибров, ощутит новую волну «Миндичгейта». На этом фоне будут предприниматься усилия по обострению атак на Россию и усилению антироссийской риторики. По его словам, высока вероятность новых атак на Крымский мост и объекты в акватории Черного моря, особенно в летний период. Также, считает политолог, возможны провокации против собственных граждан, которых видят инструментом и геополитической разменной монетой.

Дибров напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика, поэтому высока вероятность, что все депутаты Верховной Рады вместе со спикером и премьер-министром завязаны в коррупции.

Возможно, отмечает он, на этот раз всплывут новые подробности офшорного дела Pandora, в котором замешаны многие западные политики и сам Зеленский.

«Украину превратили в пиратскую гавань, где спрятаны скелеты и серые схемы геополитического противостояния политико-экономических элит Запада. Дело Миндича, Ермака и Зеленского — лишь верхушка айсберга. Новые дела могут быть связаны и с так называемыми пленками Деркача — аудиозаписями разговоров 2015–2016 годов, где зафиксированы беседы тогдашнего президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом, госсекретарем Джоном Керри и другими», — заключил политолог.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что расследование НАБУ, в котором замешаны соратники Зеленского, оказалось частью стратегии США по его устранению. По словам украинского политика, Трамп неоднократно выражал крайнее недовольство главой Украины, а также считал, что Зеленский занимает не подходящее ему положение.