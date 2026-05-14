Норвегия анонсировала переговоры с Россией

Пресс-секретарь штаба Вооружённых сил Норвегии Руне Хаарстад заявил о планах норвежской стороны провести переговоры с Россией для обеспечения безопасности в Арктике.

© Владимир Смирнов/ТАСС

Как он отметил в беседе с изданием «Известия», переговоры должны пройти как на оперативном, так и на стратегическом уровне.

«Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона», — подчеркнул представитель норвежской армии.

По его словам, целью подобных диалогов является безопасность людей и судов при их нахождении в непосредственной близости друг от друга.

«Контакты с Россией сведены к минимуму, но мы уделяем приоритетное внимание поддержанию контактов по темам, которые мы согласны обсуждать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Норвегия вновь не пригласила российских дипломатов на памятные церемонии по случаю окончания Второй мировой войны.