Рубио: США надеются убедить Китай сыграть роль в урегулировании с Ираном

Администрация Дональда Трампа рассчитывает использовать влияние Китая для деэскалации на Ближнем Востоке. Госсекретарь Марко Рубио прямо заявил, что конечной целью Вашингтона является принуждение Тегерана к отказу от текущей военной стратегии, заявил он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Рубио, в сложившихся обстоятельствах именно Пекин кровно заинтересован в скорейшем урегулировании кризиса. Он напомнил, что китайские коммерческие суда и танкеры оказались заблокированными и буквально застряли в акватории залива, не имея возможности навигации.

Дальнейшая эскалация несет колоссальные риски дестабилизации для всей Азии, чья экономика критически зависит от бесперебойного транзита энергоресурсов из данного региона. Штаты рассчитывают убедить китайскую сторону играть более активную роль.

Мотивировать Китай будет факт того, что это прямая угроза торговым интересам страны. При этом госсекретарь фактически признал, что американские рычаги воздействия на Иран ограничены, и теперь Белый дом ищет обходные пути через экономические связи Тегерана с Китайской Народной Республикой.

Читайте также: Тегеран накажет страны за сговор с Израилем против Ирана