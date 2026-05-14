Глава МИД Ирана пригрозил ответственностью сотрудничающим с Израилем странам

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Арагчи пообещал привлечь к ответственности страны, сотрудничающие с Израилем против Исламской Республики. Об этом дипломат заявил на своей странице в социальной сети X.
Так глава МИД Ирана прокомментировал Биньямина Нетаньяху в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп, планируя военную операцию против Ирана, охотнее слушал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а не своих генералов. С таким заявлением выступил отставной французский генерал Мишель Яковлефф.