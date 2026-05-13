В Шотландии готовят вотум недоверия Стармеру

Пентагон внезапно отказался от плана по отправке в Польшу второй бронетанковой бригады «Блэк Джек», входящей в состав первой кавалерийской дивизии. Об этом пишет обозреватель Патриция Ким в статье для портала Defense News.

Автор статьи заметила, что в начале мая официальные американские военные издания заявили о том, что Пентагон намеревается увеличить контингент в Польше на 4 тыс. человек.

По ее словам, источник в Пентагоне подтвердил информацию об отмене отправки, но отказался представить подробности. Он заметил, что детали может раскрыть только руководство ведомства или его представители.

Армейские чиновники из Форт-Худа и штаба армии США также перенаправили все вопросы в Минобороны, уточнила обозреватель.

Ранее замглавы Минобороны Польши Павел Залевский сообщил, что Варшава начала переговоры с Вашингтоном о возможности переброски в Польшу американских войск, выводимых из Германии согласно приказа президента США Дональда Трампа.

Чиновник уточнил, что обсуждал этот вопрос с американскими официальными лицами, в частности, с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно.