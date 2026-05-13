В ЕС захотели сделать Меркель посредником в переговорах с Путиным

В Евросоюзе захотели сделать экс-канцлера Германии Ангелу Меркель посредником в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

В пользу кандидатуры Меркель говорит ряд факторов: политик разговаривает на русском языке, она давно находится в отставке, что делает ее относительно нейтральной фигурой, а также она лично знакомы с украинским и российским лидерами.

В офисе бывшего немецкого канцлера заявили, что ей не поступало никаких официальных предложений по посредничеству. При этом собеседники издания не стали исключать сценарий, при котором Меркель согласится на эту роль.

В статье отмечается, что с начала украинского конфликта Ангела Меркель несколько раз выступала с осуждением действий российской стороны, однако она избегала жестких формулировок и не признавала своих ошибок, допущенных в отношениях с Москвой. Также она является сторонником идеи, что Минские соглашения были успешной попыткой «заморозить» вооруженное противостояние в Донбассе. Кроме того, уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский нередко подвергал Меркель критике, в частности, за поддержку строительства «Северного потока - 2» и политику в отношении Кремля.

В марте Меркель призвала Европу к прямому диалогу с Россией. По ее словам, ЕС стоит добиться независимости от США и активно использовать дипломатию для урегулирования украинского конфликта.