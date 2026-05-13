Вэнс назвал переговоры США с Ираном «очень агрессивными»

США ведут «очень агрессивные» переговоры с Ираном. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

Он согласился с президентом США Дональдом Трампом по поводу того, что Иран не должен располагать ядерным оружием.

«Мы вовлечены в очень активный и агрессивный дипломатический процесс, чтобы попытаться не допустить этого», — сказал Вэнс.

По его словам, у главы Белого дома есть как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Ирана.

До этого издание Independent писало со ссылкой на источники, что США не уничтожили ядерную программу Ирана, а атомные объекты страны остались «практически неповрежденными». По данным СМИ, в разведывательных отчетах указывается, что заявления Вашингтона об уничтожении иранских ядерных объектов могут быть далеки от реальности.

Источник газеты в НАТО отметил, что под землей все еще находятся иранские заводы, предположительно используемые Ираном для переработки урана и создания способных нести ядерное оружие ракет.

9 мая президент России Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана «очень тяжелым и сложным».

Ранее американцы не поверили словам Трампа об успехах США в Иране.