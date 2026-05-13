Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак отрекся от гадалки Вероники Фен-Шуй.

Его слова приводит Telegram-канал УНИАН.

«Послушайте, я знаю несколько Вероник. Я не помню их фамилий (...) С гадалками я точно не общался. Так же, как у меня нет и никогда не было кукол вуду или что там писали», — сказал он.

Ранее стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по делу Ермака заявил, что бывший чиновник обращался к гадалке по имени Фен-Шуй для борьбы с оппонентами президента страны Владимира Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.