Гутерриш поддержал идею реформы ООН по расширению роли Африки в организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прогресс и успехи Африки имеют решающее значение для поддержания глобального мира и стабильности, а также напомнил об исторической несправедливости к государствам континента со стороны западных колонизаторов. Соответствующий комментарий политика прозвучал в ходе 10-й ежегодной конференции объединяющего 55 стран Африканского союза и Организации Объединенных Наций в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Чиновник высоко оценил усилия государств континента по урегулированию региональных конфликтов, укреплению единства и реализации крупных инициатив в области развития, таких как создание Африканской зоны свободной торговли и формирование новой финансовой архитектуры Африки. Гутерриш также указал на необходимость борьбы международного сообщества с исторической несправедливостью, включающей период колонизации и трансатлантической работорговли.

Генсек выступил в поддержку сторон, призывающих к реформированию Совета Безопасности ООН, Международного валютного фонда и Всемирного банка в пользу расширения роли африканских держав в функционировании указанных институтов. По мнению чиновника, государства континента по-прежнему испытывают неравенство в мировой финансовой системе, в частности, из-за необъективно сформированных кредитных рейтингов.

"Функционирует экосистема, которая приносит пользу развитым странам и препятствует развитию Африки, - отметил Гутерриш. - Если не создать условия, в которых африканцы смогут полностью реализовать свой потенциал, последствия будут трагическими для всего остального мира".

При этом он подчеркнул, что континент обладает огромными запасами важнейших полезных ископаемых и возобновляемых источников энергии, необходимых для глобального перехода к "зеленой" экономике.