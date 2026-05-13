Иран обвинил Кувейт в атаке на судно в Персидском заливе

В акватории Персидского залива произошло нападение Кувейта на иранское судно.

Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«В явной попытке посеять раздор Кувейт незаконно атаковал иранское судно и задержал четырех наших граждан в Персидском заливе. Этот незаконный акт произошел рядом с островом, который используется США для атак на Иран», — написал он.

Глава МИД Ирана потребовал от Кувейта освободить задержанных граждан исламской республики.

До этого сообщалось, что иранские военные предприняли попытку проникнуть на принадлежащий Кувейту остров Бубиян. Группа из шести бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) попыталась высадиться на остров. В МИД Кувейта был вызван посол Ирана Мохаммед Тотонджи, которому был заявлен решительный протест.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.