Словакия призвала ЕС начать переговоры с РФ по Украине

Евросоюз должен начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине.

Об этом заявил журналистам президент Словакии Петер Пеллегрини, принимавший участие в саммите "Бухарестской девятки".

"Необходимо начать вести переговоры с РФ [об урегулировании конфликта на Украине] и со стороны ЕС", - сказал президент.

Пеллегрини напомнил, что Словакия давно настаивает на этом. Сейчас мнение Братиславы, по его словам, разделяют многие европейские страны.

В ближайшей перспективе, как отметил Пеллегрини, следует ожидать, что ЕС определит, кто будет от имени сообщества вести переговоры с Россией.