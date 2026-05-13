Словакия призвала ЕС начать переговоры с РФ по Украине
Евросоюз должен начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине.
Об этом заявил журналистам президент Словакии Петер Пеллегрини, принимавший участие в саммите "Бухарестской девятки".
Пеллегрини напомнил, что Словакия давно настаивает на этом. Сейчас мнение Братиславы, по его словам, разделяют многие европейские страны.
В ближайшей перспективе, как отметил Пеллегрини, следует ожидать, что ЕС определит, кто будет от имени сообщества вести переговоры с Россией.