Жена Макрона прокомментировала версию о причине пощечины мужу

Жена президента Франции Брижит Макрон прокомментировала версию, озвученную журналистом Paris Match Флорианом Тардифом, о причине, по которой она дала пощечину своему супругу Эммануэлю Макрону. Она опровергла слух, передает радиостанция RTL со ссылкой на источник, близкий к первой леди.

Тардиф является автором книги Un couple (presque) parfait («Почти идеальная пара»), темой которой являются отношения семьи Макрон. По его словам, Брижит увидела в телефоне мужа сообщение от известной иранской актрисы Голшифте Фарахани, с которой он якобы в течение нескольких месяцев поддерживал платонические отношения. Это и стало причиной пощечины.

Первая леди Франции, по словам источника, «категорически опровергла» эту историю еще в марте в беседе с журналистом. Она подчеркнула, что никогда не проверяет телефон своего мужа. Собеседник СМИ указал, что автор книги предпочел не публиковать эту позицию.

В мае 2025 года было опубликовано видео, на котором Макрон получил пощечину от жены, когда они выходили из самолета во Вьетнаме. Ролик вызвал насмешки в адрес политика. При этом Макрон пояснил, что на самом деле он не ссорился с супругой, а на кадрах они «просто шутили и дурачились».