Гадалку Ермака уличили в попытках предсказать судьбу Трампа

Гадалка Вероника Анискевич, к которой регулярно обращался бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, делала расклады на президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, пытаясь предсказать их судьбу. Об этом сообщил портал «АиФ».

Отмечается, что прогнозы для американского лидера всегда оказывались негативными. В частности, в конце 2025 года Анискевич угрожала обнародованием компромата на Трампа, а в августе-сентябре 2026, по ее словам, произойдут «приключения, которые приведут к большому напряжению для Донни».

В свою очередь, Макрона гадалка сравнивала с «мягким обвивающим питоном». В ее раскладах президенту Франции отводилась большая роль в мировой политике.

Ранее стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по делу Ермака заявил, что бывший чиновник обращался к гадалке по имени Фен-Шуй для борьбы с оппонентами президента страны Владимира Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.