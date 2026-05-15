Мерца вновь освистали во время выступления в Германии

Канцлера Германии Фридриха Мерца во второй раз за неделю освистали во время публичного выступления.

Инцидент произошёл, когда политик пытался объяснить свои прежние высказывания о молодом поколении и обсуждении четырёхдневной рабочей недели.

Трансляцию мероприятия вёл телеканал Phoenix.

«Я указал, что, например, в такой стране, как Швейцария, люди работают на 200 часов в год больше, чем в Германии», — заявил Мерц.

После этого в зале раздались свист и выкрики.

Модератору пришлось прервать дискуссию и обратиться к аудитории, подчеркнув важность обсуждаемых тем.

Ранее газета Bild сообщала, что Мерца освистали во время выступления перед представителями профсоюзов в Берлине.

Также, по данным опроса института INSA для Bild, уровень недовольства канцлером Германии достиг 62%.