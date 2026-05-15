Мерца вновь освистали во время выступления в Германии
Канцлера Германии Фридриха Мерца во второй раз за неделю освистали во время публичного выступления.
Инцидент произошёл, когда политик пытался объяснить свои прежние высказывания о молодом поколении и обсуждении четырёхдневной рабочей недели.
Трансляцию мероприятия вёл телеканал Phoenix.
После этого в зале раздались свист и выкрики.
Модератору пришлось прервать дискуссию и обратиться к аудитории, подчеркнув важность обсуждаемых тем.
Ранее газета Bild сообщала, что Мерца освистали во время выступления перед представителями профсоюзов в Берлине.
Также, по данным опроса института INSA для Bild, уровень недовольства канцлером Германии достиг 62%.