В Иране назвали Россию гарантом безопасности на Ближнем Востоке

Действия России в Организации объединенных наций (ООН) показывают, что она является гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке.
Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Ирана Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности (СБ) России Александром Венедиктовым, его слова приводит ТАСС.
По его словам, стратегическое видение России сводится к тому, чтобы не позволить США превратить Совбез ООН в площадку для легитимизации агрессивных целей.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из целей американо-израильских действий против Ирана было помешать нормализации его отношений с арабскими странами.