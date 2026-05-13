В Раде набросились на Зеленского из-за нового скандала

Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) призвал антикоррупционные ведомства в его стране собрать доказательства причастности Владимира Зеленского к делу его соратника Тимура Миндича, чтобы Рада могла начать процедуру импичмента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Гончаренко.

Как заявил депутат, Зеленский не может не фигурировать в деле Миндича, поскольку они находились в дружеских отношениях. Гончаренко* напомнил, что для объявления импичмента необходимо собрать доказательства и предъявить подозрение.

«Если антикоррупционные органы в рамках расследования выходят на личность действующего президента, они должны собрать все необходимые доказательства и дойти до той стадии, когда, в случае с другим человеком, они бы уже предъявили подозрение. Согласно закону Украины об импичменте предусмотрена специальная процедура через парламент. Поэтому НАБУ и САП должны передать эту информацию парламенту, чтобы начать процедуру импичмента», — написал он.

Напомним, что 11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, таким образом были легализованы около 460 миллионов гривен — порядка 770 миллионов рублей.

Ранее НАБУ обвинило Миндича в участии в коррупционной схеме Ермака.