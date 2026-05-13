Стало известно, почему Трамп может выпустить из тюрем США сотни людей
Администрация Соединённых Штатов рассматривает сценарий, при котором президент Дональд Трамп помилует 250 граждан. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, этот шаг может быть приурочен к 250-летию со дня основания страны. Символизм цифр очевиден: число помилованных совпадает с юбилейной датой.
По данным издания, работа над этим планом пока находится на начальной стадии. О массовом помиловании могут объявить в День независимости (4 июля) либо 14 июня — в День флага, который к тому же совпадает с днём рождения самого Трампа.
Окончательное решение остаётся за президентом. Однако, как отмечает WSJ, в Белом доме не все поддерживают эту идею — часть представителей администрации выражает обеспокоенность. Повод для опасений: политика Трампа в отношении помилований уже неоднократно подвергалась критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.
Напомним, что в апреле WSJ уже сообщала: за свой второй президентский срок Трамп даровал около 1,6 тысячи помилований — это больше, чем любой другой глава Белого дома за всю историю США. Как уточняла газета, среди получивших прощение оказались соратники и спонсоры Трампа, а также фигуранты уголовных дел, связанных со штурмом Капитолия 6 января.