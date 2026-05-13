Мадьяр показал роскошные кабинеты бывших чиновников

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр открыл двери кабинетов бывших министров Венгрии. Кадры, опубликованные в социальной сети, показывают роскошно обставленные пространства в помещениях экс-премьера и других чиновников.

Мадьяр показал интерьеры правительственных зданий в районе Будайской крепости и назвал их символом "роскоши в разграбленной стране", построенной во время экономического кризиса и рекордной инфляции.

На кадрах видны мраморные полы, дизайнерское освещение, панорамные террасы, произведения искусства, элегантные залы для встреч и даже специальная комната для курения с автоматическим освещением и мраморным столом. Внимание привлекает также ресторан и смотровая площадка с видом на Будапешт. По словам Мадьяра, эти комплексы построены на "сотни миллиардов форинтов государственных средств".

Венгерский премьер сравнил благополучие в правительственном квартале с жизнью в Швейцарии или даже в Сингапуре.