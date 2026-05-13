Стало известно о планах Ермака бежать с Украины

Экс-глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала планирует сбежать из страны.

Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.

«По данным украинских источников, бывший глава офиса Андрей Ермак планирует покинуть Украину», — приводятся в публикации слова собеседника.

Он также предположил, что сейчас Ермак ведет переговоры о получении убежища в Израиле или в Канаде.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.

Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.