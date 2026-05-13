Зеленский обвинил Россию в попытке испортить визит Трампа в КНР
Владимир Зеленский заявил, что армия России нанесла удары БПЛА по украинской инфраструктуре, чтобы якобы испортить визит лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в КНР.
«В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон», — отмечает глава киевского режима.
Зеленский добавил, что ВС России применили порядка 800 БПЛА.
Ранее беспилотный летательный аппарат атаковал здание Службы безопасности Украины в Луцке.
В Ужгороде промышленный район получил повреждения в результате взрывов.