Зеленский обвинил Россию в попытке испортить визит Трампа в КНР

Владимир Зеленский заявил, что армия России нанесла удары БПЛА по украинской инфраструктуре, чтобы якобы испортить визит лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в КНР.

«В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон», — отмечает глава киевского режима.

Зеленский добавил, что ВС России применили порядка 800 БПЛА.

Ранее беспилотный летательный аппарат атаковал здание Службы безопасности Украины в Луцке.

В Ужгороде промышленный район получил повреждения в результате взрывов.