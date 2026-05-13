Стало известно о скором визите европейских депутатов в Россию

Депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер и Штеффен Котре намерены посетить Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что представитель АдГ Штефан Койтер, ответственный за утверждение заявок на командировки депутатов партии, уже сигнализировал о согласии на участие Фронмайера и Котре в форуме.

«Я одобрю эти заявки на поездки. С политической точки зрения против этого нет абсолютно никаких возражений», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает предпочтительным для Москвы переговорщиком по Украине от Европейского союза (ЕС) бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Впоследствии издание Der Spiegel сообщило, что правящая коалиция в ФРГ считает возможной отправку на переговоры дуэта Шредера и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.