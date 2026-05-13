Основательница германской партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) должен уйти с поста главы правительства, и отметила, что если правительство в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ проработает еще три года, Германию будет уже не спасти.

"Мерц - самый непопулярный канцлер ФРГ за всю историю! Согласно последнему опросу, 87% граждан недовольны работой правительства Германии. Большинство желает досрочного распада коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. На съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB) Мерца и вовсе освистали прямо на сцене", - написала Вагенкнехт в X. "Если это правительство проработает еще три года, Германию будет практически не спасти. Мерц должен уйти!" - подчеркнула она.

Политик отметила, что раздираемое противоречиями правительство Германии не может даже защитить граждан от стремительного роста цен на топливо. Политик утверждала, что власти "просто сидят сложа руки".

"Вместо того чтобы использовать шанс и привлечь экс-канцлера [ФРГ Герхарда] Шрёдера к переговорам о прекращении конфликта на Украине и возобновлении импорта дешевых энергоносителей из России, правительство ФРГ предпочитает отправиться в Киев, чтобы за счет налогоплательщиков проворачивать новые оружейные сделки с коррумпированным режимом Зеленского", - утверждала Вагенкнехт. "Пора положить конец этому безумию!", - заключила она.

11 мая газета Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что Мерц вновь занял последнее место в рейтинге популярности ведущих политиков ФРГ. Его рейтинг достиг нового антирекорда - 62% негативных оценок. 6 мая исполнился год с того момента, как правительство ФРГ, состоящее из ХДС/ХСС и СДПГ, под руководством Мерца приступило к работе. По результатам опросов позиции этих партий с тех пор заметно пошатнулись. Тем временем АдГ в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.