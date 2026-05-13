Рютте сделал заявление о НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о будущем альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции в Бухаресте он заявил, что НАТО всегда будет трансатлантическим альянсом, но странам Европы нужно будет взять ответственность за свою оборону.

«НАТО — трансатлантический альянс и всегда будет им, но нам нужна более сильная Европа <...> за счет того, что европейские союзники возьмут на себя ответственность за свою собственную конвенциональную оборону при поддержке американской мощи», — заявил он.

Рютте также добавил, что Европа услышала недовольство США по поводу уровня их участия в НАТО.

«Мы видим, что цель достигнута, и союзники по НАТО <...> услышали это послание», — добавил он.

Ранее Рютте высказался о диалоге с Путиным.