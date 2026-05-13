Словакия закрыла погранпереходы с Украиной

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной. Об этом сообщает портал Dennik N со ссылкой на финансовое управление республики.

Решение принято по соображениям безопасности. Другие подробности не приводятся.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава нарастит поставки боеприпасов Киеву на коммерческой основе. Он уточнил, что на Украину уже поставляются снаряды в количестве, "исчисляемом миллионами".

При этом Еврокомиссия намерена передать Киеву 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Представитель ЕК Балаш Уйвари сказал, что 5,9 миллиарда евро направят на военные нужды, еще 3,2 миллиарда – на микрофинансовую помощь.