В Германии раскритиковали молчание Зеленского на фоне скандала с Ермаком

Молчание президента Украины Владимира Зеленского на фоне антикоррупционного скандала — очень опасный знак, который может стать для него катастрофой. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

На этой неделе бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. Поскольку Ермак был тесно и долго связан с Зеленским, вся эта ситуация грозит обернуться фиаско для главы государства, отмечает автор публикации.

Однако общественное негодование не снижается, в то время как президент выбрал стратегию промолчать, говорится в статье.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.