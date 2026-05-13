Раскрыта тема переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Стала известна тема переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания политики собираются обсудить взаимное снижение торговых барьеров. Ожидается, что барьеры могут быть снижены на 30 миллиардов долларов с каждой стороны. Впрочем, на данный момент нет уверенности, что Трамп и Си Цзиньпин сразу договорятся о том, какие товары попадут под действие этой договоренности.

«Четыре источника, знакомые с целями администрации Трампа, сообщили, что ожидают запуска нового механизма на основе рамочной договоренности о взаимном сокращении торговых барьеров на сумму 30 миллиардов долларов с каждой стороны», — сообщает издание.

Ранее Трамп прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту ему устроили торжественную встречу с участием трех сотен детей.