Новый владелец острова Эпштейна применяет силу против непрошеных гостей

Новый владелец острова Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, который ранее принадлежал скандальному финансисту Джейффри Эпштейну, отбивается от пытающихся пробраться на остров непрошеных гостей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Утверждается, что некоторые из тех, кто пытается пробраться на остров, уверены в том, что Эпштейн все еще жив, а другие настроены «бороться с монстрами». Сотрудники нового владельца острова, миллиардера Стивена Декоффа, «иногда берут ситуацию в свои руки».

«Одного из недавних посетителей острова, предположительно, раздели и связали по рукам и ногам. <...> Другого, по всей видимости, связали скотчем и избили в присутствии полицейских», — говорится в сообщении.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В Минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.