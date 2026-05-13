Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса на Украину стал сигналом того, что Европа не намерена искать дипломатическое решение конфликта на Украине.

На это указал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети Х.

«ЕС хотел ослабить Россию санкциями и использовать Украину как инструмент против нее, но это оказало противоположное воздействие на его собственную экономику», — отметил он.

По его словам, несмотря на то, что Европа недостаточно подготовлена к военному противостоянию, ее перевооружение продолжается, а это явный признак того, что европейское объединение хочет эскалации конфликта в ближайшем будущем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Европа понесет дополнительные финансовые убытки из-за отказа от российских углеводородов, поскольку бюджеты европейских стран уже обременены тратами в сотни миллиардов евро, которые ЕС «вкачивает» в Киев для продолжения конфликта.