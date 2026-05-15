Бывшего главу офиса Зеленского поместили в платную камеру СИЗО

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, обвиняемый в отмывании денег при строительстве элитной недвижимости, содержится в платной камере следственного изолятора.

Защита бывшего главы офиса украинского лидера оплатила его пребывание в комфортных условиях под стражей, передает РИА «Новости».

Высший антикоррупционный суд Украины ранее постановил арестовать экс-чиновника с возможностью освобождения под залог в 3,1 млн долларов.

«Я знаю, что мы ему проплатили там камеру… Я лично проплатил», – заявил адвокат Игорь Фомин в эфире украинского телевидения.

Сам обвиняемый утверждает, что не располагает средствами для внесения залога, а его юристы готовят апелляционную жалобу на решение суда.

Уголовное преследование связано с легализацией средств при возведении элитного жилья в пригороде Киева.

Специализированная антикоррупционная прокуратура изначально настаивала на более строгих условиях, требуя установить сумму залога на уровне 4,1 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в финансовых махинациях.

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал политика по делу о легализации денежных средств.

Судья также запретил подозреваемому общаться с личным астрологом.