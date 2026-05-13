Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

Украина уже помогает военной экспертизой партнерам на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Об этом в ходе выступления на саммите «Бухарестской девятки» заявил президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его выступления опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Украинская экспертиза в сфере безопасности уже работает в странах Персидского залива, помогает на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе. И это только начало», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что благодаря сделке по дронам с Брюсселем Украина начнет предоставлять свою экспертизу и для Европы.

Ранее Зеленский заявил, что надеется, что президент США Дональд Трамп во время визита в Китай обсудит прекращение конфликта на Украине. По его словам, Киев находится на постоянной связи с Вашингтоном.