Глава евродипломатии Кая Каллас предложила свою кандидатуру на роль переговорщика от ЕС между Россией и Украиной, но лидеры стран союза отнеслись к этой идее скептически, пишет Süddeutsche Zeitung.

«Маловероятно, что такие политические тяжеловесы как Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони или даже Фридрих Мерц доверят Каллас столь важную задачу. К тому же эстонка — непоколебимая, бескомпромиссная сторонница Украины», — говорится в публикации.

В пользу восстановления каналов связи с Москвой высказывались Макрон, Мелони, председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб.

Однако среди 27 глав государств и правительств блока нет никого, кто пользовался бы достаточным доверием всех коллег, чтобы поручить ему эту деликатную миссию, резюмирует издание.

Ранее Каллас допустила, что может стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на подобную инициативу главы евродипломатии.

Профессор Гленн Дисен выразил мнение, что Каллас нужно уйти с поста, чтобы ЕС наладил связи с Россией.