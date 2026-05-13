В Германии неожиданно отреагировали на послание Путина Украине

Президент России Владимир Путин «послал сигнал Европе» своими словами о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере — такое мнение выразил автор издания Tagesspiegel.

Таким образом издание прокомментировало слова Путина о том, что Шредер мог бы выступить в роли посредника в переговорах с Европой. По мнению автора издания, этими словами российский президент дает Европе понять, что переговоры с Москвой могут «перейти в европейские руки», а не оставаться зоной ответственности США.

«Это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону. И еще Киеву», — пишет источник.

Автор статьи также считает, что Путин видит в Шредере не лоббиста, а такого человека, который может самостоятельно отстаивать европейские интересы.

Напомним, что ранее Путин назвал Шредера лучшим переговорщиком между Россией и Европой.