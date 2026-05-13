Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай с официальным визитом, где ему устроили торжественную встречу с участием трех сотен детей. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Триста китайских детей в сине-белых мундирах размахивали американскими и китайскими флагами, когда Трамп спускался по трапу президентского самолета», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что у трапа самолета американского лидера встретил лично зампредседателя КНР Хань Чжэн. Вместе с Трампом он прошел по красной дорожке под приветственные скандирования детей на китайском языке: «Добро пожаловать!».

Ранее Трамп вместе со своей делегацией прибыл в Пекин.