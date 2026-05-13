Пока вы не уснули: заявления Карла III об Украине и НАТО и сроки освобождения Донбасса

Карл III сделал заявления об Украине и НАТО

Правительство Соединенного Королевства увеличит расходы на оборону, укрепит значение НАТО в вопросе обеспечения безопасности в Европе и продолжит поддерживать Украину. Об этом объявил король Великобритании Карл III.

"В этом волатильном мире мое правительство продолжит реализовывать внешнюю политику на основе трезвой оценки национальных интересов, - сказал монарх, выступая с тронной речью на церемонии открытия новой сессии британского парламента. - Мои министры будут стремиться к улучшению отношений с европейскими партнерами, что является важным шагом на пути к укреплению европейской безопасности".

На Западе назвали возможные сроки освобождения Россией всего Донбасса

Россия якобы планирует взять под контроль всю территорию Донбасса к осени этого года. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Авторы материала приводят слова двух источников, которые якобы контактировали с российским лидером. По их данным, высшее командование Вооруженных сил (ВС) России якобы убедило Путина в том, что «Донбасс можно освободить к осени».

Зеленский прокомментировал удары по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар Вооруженных сил (ВС) России по стране в течение последних суток. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вчера в течение дня под ударами находились 14 областей (…) На всех уровнях наши военные противодействуют», — сообщил политик.

В России отреагировали на слова Трампа о двух сверхдержавах

Обидно, что Россия не попала в список мировых супердержав, озвученный американским президентом Дональдом Трампом, высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава Белого дома заявил во время общения с журналистами, что США и Китай являются двумя мировыми супердержавами.

В Кремле высказались о реакции США на испытания «Сармата»

Российская сторона пока не получила какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на испытания ракетного комплекса «Сармат».

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Стало известно, за что Макрон мог получить скандальную пощечину от жены

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит из-за того, что переписывался с иранской актрисой. Об этом утверждает французский журналист, автор книги «Почти идеальная пара» Флориан Тардиф, передает Daily Mail.

«Что случилось, так это то, что она [Брижит Макрон] увидела сообщение от известной фигуры. Иранская актриса», — сказал Тардиф в радиоэфире.

В рядах ВСУ «началась паника» из-за ситуации в Константиновке

Российские войска блокировали Константиновку, у отрезанных от снабжения украинских военных «началась паника». Об этом рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, в Константиновке ведутся интенсивные боевые действия и те подразделения Вооруженных сил Украины, которые находятся в городе, «оказались отрезаны от материально-технического обеспечения».

Появились подробности расправы над бывшим депутатом Верховной Рады в Подмосковье

Расправу над бывшим депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой в Подмосковье совершили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Для этого использовалась информация от бизнесмена Араика Амирханяна.

Новая надпись в квитанциях ЖКХ за май встревожила собственников

В мае 2026 года в платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги произошла замена привычного термина «приватизированная собственность» на новую формулировку: «частная собственность».

Данное новшество встревожило многих собственников жилья, сообщает ИА DEITA.RU.

Раскрыт заработок Дмитрия Хрусталева на туризме

Артист Дмитрий Хрусталев заработал на туризме за 2025 год 43 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Выяснилось, что шоумен является соучредителем ООО «Поток», которое зарегистрировано в Валдайском районе Новгородской области. Компания работает в сфере краткосрочного проживания.

