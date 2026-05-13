Клирик оценил «тревожные трактовки» пророчеств о реке Евфрат

Новости об обмелении Евфрата не стоит трактовать как предвестники Апокалипсиса, так как многие библейские тексты имеют исключительно символический смысл. Об этом заявил Life.ru протоиерей, клирик храма Скоропослушницы города Рыбное Виталий Рыбаков.

Ранее СМИ обратили внимание на резкое обмеление Евфрата. Река может полностью пересохнуть уже к 2040 году. При этом в Откровении Иоанна Богослова указано, что когда высохнет великая река Евфрат, откроется путь «царям с востока» для финальной битвы, известной как Армагеддон.

Однако, по словам протоиерея, клирика храма Скоропослушницы города Рыбное Виталия Рыбакова, в Священном Писании много мест, которые нельзя трактовать буквально. При этом Евфрат помянут там не как реальная река, а скорее как образ некоего препятствия.

«Книга Откровения была написана во время Римской империи. Евфрат был восточным рубежом тогдашней Римской империи, за которым находились враждебные государства, враждебные цари, народы, которые представляли опасность. Большая глубоководная река является естественным препятствием для преодоления», - пояснил протоиерей.

Он напомнил, что в Священном Писании говорится о том, что Шестой ангел вылил чашу в великую реку, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.

«Восход солнечный обозначает здесь царство света, царство Бога. И это войско небесное. В Библии говорится, что войско царя небесного преодолеет преграду, как преодолели враги Римской империи Евфрат. То есть Евфрат здесь обозначен как оплот и преграда», - подчеркнул Виталий Рыбаков.

По его мнению, природные катаклизмы, в том числе на реке, не могут быть связаны с последней битвой, а форма подачи новостей говорит о том, что в обществе откровенно пытаются посеять панику.