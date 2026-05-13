«Слив» Зеленского и грандиозный «распил»: что известно о коррупционном скандале в Киеве

Очередная волна громкого коррупционного скандала накрыла Киев. Как сообщает «Царьград», кресло под Владимиром Зеленским начали выбивать по команде Вашингтона — его решили «слить» перед серьезным шагом.

Грандиозный «распил»

На этот раз правоохранители пришли за экс-главой офиса президента Андреем Ермаком. Его автомобиль заблокировали силовики НАБУ в центре Киева. Туда же прибыли представители САП.

Ермак лишился поста в офисе президента еще в ноябре 2025 года после того, как основные фигуранты операции «Мидас» были объявлены в розыск. С тех пор он ушел в тень, но, по ряду данных, продолжал «рулить» украинской политикой вместе с Зеленским.

11 мая Ермака официально обвинили в легализации 460 млн гривен (11 млн долларов). По данным НАБУ, бывший глава ОП и его подельники строили на бюджетные деньги огромные особняки под Киевом. Это следует из новой порции «пленок Миндича» — на записи люди беседуют о стройке коттеджей. Разговор произошел весной 2022 года, что добавляет еще больше цинизма ситуации — пока на Украине идет мобилизация, компания друзей обсуждает грандиозный «распил».

Интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель журналисту Такеру Карлсону только подтверждает, что Владимира Зеленского начинают «сливать». Судя по всему, Карлсон записал его еще давно, но видео выложили только сейчас — на фоне задержания Ермака.

В интервью Мендель прямо назвала Зеленского диктатором. По ее словам, в 2019-2020 годах из-за низких рейтингов тот просил подчиненных заниматься «пропагандой Геббельса».

«Нужно было набрать 1000 голов, чтобы те рассказывали, как все хорошо в стране, ведь если 1000 голов это будут говорить, все этому поверят», — рассказала бывший пресс-секретарь.

По сути, из-под Зеленского попытались выбить сразу три точки опоры: моральный авторитет, управленческую чистоту и образ лидера, который готов бороться с Москвой.

Трамп вспомнил Анкоридж

Как отметил украинский политолог Владимир Скачко, НАБУ является элементом колониального управления, а на Зеленского давит сам глава Белого дома, пытаясь прогнуть его на приятие условий, напоминающих Анкоридж. Карлсон разругался с Трампом, но это не мешает ему сотрудничать с бывшим соратником в отдельных ситуациях.

«Трампу позарез нужна победа, особенно на фоне проблем с Ираном. Вот он и давит на Зеленского. Тот, конечно, может сколько угодно храбриться и называть Трампа "хромой уткой", но вы же видели, что, когда перед 9 мая из Штатов пришел окрик, Зеленский сразу согласился на перемирие», — заметил политолог.

Эксперт уверен, что у США есть масса ресурсов, чтобы в ручном режиме управлять украинской политикой. Зеленского будут аккуратно продавливать пойти на уступки Москве и как минимум вывести ВСУ из Донбасса. Наезд на Ермака является типичной «черной меткой» — если глава киевского режима не поймет намек, то в следующий раз президента начнут «выкручивать» со своего места с силой.

Впрочем, есть и другое мнение. Украинский инсайдер «Легитимный» считает, что от Зеленского избавляются, поскольку Россия готовится к серьезной эскалации.

«Но перед этим необходимо перезагрузить пост менеджера, чтобы Украина изнутри не вспыхнула, а еще пару лет воевала в надежде, что новый менеджер изменит стратегию и подход», — пишет он.

Для России в действительности не так важно, останется Зеленский на своем посту или его кто-то сменит. Пока Украина остается проектом Запада, смысл ее существования будет так или иначе связан с противостоянием Москве. Таким образом, оппонент должен или полностью перейти под российский контроль, или быть настолько ослаблен, что не сможет угрожать.