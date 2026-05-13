Кортеж Трампа заехал на территорию отеля в Пекине

Кортеж президента США Дональда Трампа и прибывшей с ним делегации заехал на территорию отеля Four Seasons в Пекине, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В районе временного проживания американского президента усилены меры безопасности, в частности, оцеплен периметр отеля и ряд прилегающих к нему зданий.

Полицейские вежливо просят велосипедистов и мотоциклистов не останавливаться и проезжать мимо. Кроме того, службы безопасности просят собравшихся, включая представителей прессы, покинуть место и не вести съемку. Все тротуары в радиусе 500 м около отеля перекрыты.