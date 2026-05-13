Во Франции изолировали более 1,7 тысячи человек на круизном лайнере из-за норовируса

Путешествие вдоль берегов Британии и Франции для более 1200 пассажиров и свыше 500 членов экипажа круизного лайнера Ambition прервалось у причала французского портового города Бордо.

Дело в том, что на борту судна скончался 92-летний англичанин, как сообщило агентство AFP, от "острого гастроэнтерита, вызванного предположительно норовирусом". Более того, схожие симптомы были обнаружены еще у 50 человек. Все находившиеся на лайнере теперь помещены на карантин - по решению городской префектуры им запретили покидать корабль. На борт направлены медики, которым поручено взять у пассажиров биоматериал для анализов.

Первые исследования пока не выявили норовирус. Здесь не исключают связь нынешнего ЧП с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на голландском круизном лайнере MV Hondius. Там выявили 11 случаев заболевания, трое пассажиров скончались. В парижскую больницу Биша была госпитализирована 65-летняя женщина с того лайнера. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 22 человека, которые контактировали с носителями вируса, также госпитализированы и будут находиться на карантине шесть недель.

Ambition отправился в плавание 6 мая с Шетландских островов. Далее судно сделало остановки в Белфасте (Северная Ирландия. - Прим. "РГ") и Ливерпуле. Именно после Ливерпуля стали фиксироваться первые случаи заболевания. Пик пришелся на 11 мая, когда лайнер находился в Бресте. 12 мая Ambition прибыл в порт Бордо, где и был изолирован. Большинство пассажиров - подданные Британии и граждане Ирландии. Из Бордо круизное судно должно было отправиться к берегам Испании.

Круизный лайнер Ambition был построен в 1999 году и прошел реновацию в 2023-м. Он имеет длину 216 метров, ширину 29 метров и, по разным оценкам, вмещает около 1500 пассажиров. На борту лайнера, ходящего под флагом Багамских островов, для пассажиров предусмотрены два ресторана, четыре бара, театр, так называемый "wellness-центр" с фитнес-залом и два бассейна. Стоимость недельного круиза на таком лайнере в зависимости от типа каюты и сезона стартует от 700 фунтов стерлингов (около 85 тысяч рублей. - Прим. "РГ") на человека.