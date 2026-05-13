Зеленский высказался о возможности развала НАТО

Саммит НАТО в Анкаре должен показать, что альянс силен и не развалится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Вы сильные союзники, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что этот саммит пришлет положительные сигналы всему евроатлантическому сообществу. Июль должен доказать, что НАТО сильно, и что оно не развалится, не ослабнет и не будет позади», — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что пока сложно сказать, какие результаты принесет саммит, учитывая сложности в отношениях Европы и США. Он также отметил, что Европа не может зависеть от меняющихся политических настроений и призвал «максимально объединяться» и развивать ресурсы и оборонные возможности, которые усилят как отдельные страны, так и НАТО в целом.

36-й саммит Североатлантического альянса пройдет в столице Турции — Анкаре. Он состоится с 7 по 8 июля этого года.

Ранее Зеленский высказался об участии Украины в саммите НАТО. Тогда он заявил, что страна будет представлена на мероприятии, но уточнил, что пока не знает, в каком формате.