Саудовская Аравия присоединилась к войне США с Ираном: что об этом пишут зарубежные СМИ

Саудовская Аравия нанесла несколько ударов по Ирану в ответ на атаки с иранской стороны. А данные американской разведки свидетельствуют о том, что Тегеран восстановил доступ к своей ракетной инфраструктуре. Что происходит на Ближнем Востоке, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который идет на мировые рынки значительная часть нефти.

По информации осведомленных источников Reuters, в том числе и среди иранских чиновников, Саудовская Аравия в конце марта нанесла серию ударов по территории Ирана. Эти удары стали «зеркальным» ответом на иранские атаки.

«Нападения Саудовской Аравии, о которых ранее не сообщалось, (…) показывают, что королевство становится гораздо смелее, защищаясь от своего главного регионального соперника», - говорится в статье.

Агентство также отметило, что авиаудары Саудовской Аравии свидетельствуют и о расширении конфликта, затронувшего весь Ближний Восток, что ранее не афишировалось.

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на то, что стоимость войны США с Ираном приблизилась к $29 млрд. Такую сумму озвучил контролер Пентагона Джей Херст.

Однако министр обороны Пит Хегсет «неоднократно отказывался сообщать членам Конгресса, какую сумму он запросит в экстренном порядке и когда, чтобы профинансировать конфликт, длящийся уже 11 недель», говорится в статье.

При этом данные разведки США, которые публикует газета New York Times, свидетельствуют о том, что Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала, несмотря на атаки. В том числе и восстановил доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что создает угрозу для американских военных кораблей и нефтяных танкеров.

«Публичные заявления администрации Трампа о разрушенной иранской армии резко расходятся с тем, что американские спецслужбы сообщают политикам за закрытыми дверями», - констатировали журналисты.

На этом фоне Израиль опасается того, что президент США Дональд Трамп «устанет от переговоров» и может заключить с Ираном мирное соглашение, которое не решит ключевых вопросов, приведших к началу войны, отмечает CNN.

В частности, по данным источника издания, Тель-Авив будет рассматривать конфликт как «незавершенный», если Вашингтон и Тегеран заключат соглашение только о ядерной программе Ирана и обойдут в нем вопросы баллистических ракет и поддержки прокси Исламской Республики.

Эти опасения говорят о разногласиях между президентом США Дональдом Трампом, который не стремится возобновлять войну, и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который опасается, что военные действия будут завершены, а первоначальные цели не достигнуты, отмечает телекомпания.