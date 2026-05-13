В России оценили неоднозначную публикацию Трампа в соцсетях

Политолог Константин Калачев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал неоднозначную публикацию Дональда Трампа о возможном присоединении Венесуэлы в качестве 51-го штата США. Эксперт назвал подобные заявления американского президента «политическим хайпом» и «информационным шумом», призванным скрыть реальные трудности администрации во внешней политике. По словам аналитика, за громкими картинками в соцсетях стоит не стратегический план по расширению американских границ, а попытка манипуляции общественным вниманием накануне важных выборов.

Ранее Трамп намекнул, что Венесуэла может стать 51-м штатом. Он выложил на своей странице в соцсети Truth Social соответствующую картинку. На опубликованном политиком изображении республика окрашена в цвета американского флага, а сверху написано «51-й штат».

Специалист подчеркнул, что обсуждение интеграции страны с миллионами бедных граждан в состав США выглядит абсурдно на фоне жесткой антимиграционной риторики самого Трампа.

Трамп просто создает информационный повод из ничего. Ему важно, чтобы росла цитируемость, а на чем — совершенно неважно. С этой темой Венесуэлы он отвлекает внимание от провала собственной политики. Он похож на фокусника или даже "наперсточника": главное свойство фокусника — отвлечь внимание зрителя чем-то ярким, чтобы тот не раскусил фокус. Сейчас он загнан в угол собственными действиями, в частности, в отношении Ирана, и все это происходит накануне ноябрьских выборов. Ему нужно любой ценой показать избирателям, что его внешняя политика эффективна, что он якобы успешно решил проблему с Венесуэлой и взял ее нефть под контроль. Но на самом деле он просто валяет дурака, а весь мир это комментирует. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Идея превращения Венесуэлы в 51-й штат США вступает в прямое противоречие с ключевой внутриполитической повесткой Трампа, отметил политолог. Он указал на абсурдность ситуации, когда политик, строящий карьеру на ограничении миграции, вдруг предлагает одномоментно наделить американским гражданством миллионы жителей латиноамериканской республики.

«Кто всерьез может это обсуждать? Вы думаете, человек, который борется с нелегальной миграцией из Мексики, решит присоединить Венесуэлу? Как это стыкуется? Сделать еще больше "латинос" в Америке? Никто в политических кругах США не поддержит идею дать американское гражданство миллионам нищих венесуэльцев. Даже в случае с Пуэрто-Рико ситуация десятилетиями остается двойственной: они были готовы стать штатом, но сами США к этому не готовы. Поэтому никакого присоединения Венесуэлы не будет ни дипломатическим, ни силовым путем», — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о реакции электората на подобные действия Трампа, Калачев отметил, что несмотря на экстравагантность его заявлений, они не отталкивают преданных сторонников американского лидера. У политика сформировался слой «фанатов», для которых любое действие главы государства является поводом для аплодисментов, вне зависимости от его адекватности или реализуемости.

«В политических кругах кто-то посмеется, кто-то потрет пальцем у виска. Но его "ядерный электорат" поддержит любые его действия. Есть категория фанатов, которые не могут признать, что ошиблись в Трампе, они отождествляют себя с ним и видят в нем свое отражение. Рейтинги среди колеблющихся могут падать, но этот "кружок фанатов" остается стабильным, что и делает Трампа влиятельным внутри Республики партии. Он просто "хайпует" и дурачит всех, используя стиль, к которому многие еще не привыкли и поэтому некоторые продолжают "покупаться" на подобные вбросы», — заключил аналитик.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес ранее заявила, что ее страна никогда не станет 51-м штатом США.