Карл III: правительство Британии увеличит траты на оборону и укрепит НАТО

Правительство Соединенного Королевства увеличит расходы на оборону, укрепит значение НАТО в вопросе обеспечения безопасности в Европе и продолжит поддерживать Украину. Об этом объявил король Великобритании Карл III.

"В этом волатильном мире мое правительство продолжит реализовывать внешнюю политику на основе трезвой оценки национальных интересов, - сказал монарх, выступая с тронной речью на церемонии открытия новой сессии британского парламента. - Мои министры будут стремиться к улучшению отношений с европейскими партнерами, что является важным шагом на пути к укреплению европейской безопасности".

Он отметил, что британское правительство "продолжит оказывать непоколебимую поддержку" Украине.

Король добавил, что правительство Великобритании "продолжит добиваться прочного мира на Ближнем Востоке и решения палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств". "Мое правительство также будет соблюдать нерушимые обязательства Соединенного Королевства перед НАТО и союзниками по НАТО, в том числе посредством устойчивого увеличения оборонных расходов", - подчеркнул Карл III.

Тронную речь монарха традиционно готовит кабмин Великобритании, отображая в ней свою законотворческую программу на год. Во время выступления король представил более 35 законопроектов правительства Лейбористской партии, которые затрагивают вопросы экономики, энергетики, национальной безопасности, образования, здравоохранения и транспорта.

Карл III выступил с тронной речью на фоне неопределенности вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера, отставки которого требуют около 90 депутатов Палаты общин (нижней палаты британского парламента) от Лейбористской партии. В знак несогласия с курсом Стармера, который привел лейбористов к поражению на выборах местного уровня на прошлой неделе, в отставку подали уже четыре члена правительства и несколько помощников министров.