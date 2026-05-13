Американский лидер Дональд Трамп отправляется на встречу с главкой КНР Си Цзиньпином «без козырей», на которые надеялся. Как сообщает РИА Новости, Пекин получил «лучший шанс» для поиска удобных для себя компромиссов.

В последнее время противостояние Пекина и Вашингтона сравнивают с холодной войной, но отношения между ними куда сложнее. Степень взаимопроникновения двух стран в экономику друг друга радикально отличается от той, что были у СССР и США, однако и противоречий между ними хватает. Кроме того, КНР давно стала основным оппонентом Соединенных Штатов на мировой арене.

На экономическом поприще борьба с Китаем с возвращением Дональда Трампа в Белый дом развернулась с новой силой, но тарифы не принесли нужного результата. От планов ввести трехзначные пошлины пришлось отказаться, доходы в бюджет от них выросли, но Верховный суд США в итоге их признал незаконными. Даже сам Трамп признавал, что деньги придется вернуть — примерно 160 млрд.

В результате иностранные производители вшили пошлины в итоговые цены, по которым товары поступали потребителям, а теперь эти же производители получат компенсации от Вашингтона. В итоге за действия Белого дома расплатились обычные американцы. По ним же ударили и ответные меры Пекина.

Поскольку в экономической сфере наказать Китай у США не вышло, Вашингтон прибегнул к методу «маленьких победоносных войн». И если операция в Венесуэле прошла успешно, то с Ираном этот трюк повторить уже не вышло. В идеальном для Белого дома сценарии приход к власти проамериканских сил позволил бы США получить контроль не только над важным партнером Китая, но и в целом получить удобный форпост в сердце Евразии, однако ни одна из заявленных целей Штатов не достигнута.

Из-за того, что операция против Тегерана пошла не по плану, визит Трампа в Пекин даже пришлось переносить. Белый дом рассчитывал, что за этот срок удастся завершить конфликт, но мирное соглашение так и не подписано, а Иран взял под контроль Ормузский пролив.

Теперь Дональд Трамп едет в Китай в положении лидера, развязавшего войну, из которой нет хороших выходов, а также главы партии, которая в шаге от краха на выборах. В статье отмечается, что более подходящих условий для поиска удобных для Китая компромиссов и диалога о новой системе международных отношений у Пекина не будет.