В США высмеяли Трампа из-за одного действия

Ведущий одного из американских вечерних шоу Джордан Клеппер высмеял президента США Дональда Трампа, заснувшего на мероприятии в Белом доме. Отрывок из шоу приводит Telegram-канал Пул N3.

В ходе программы был продемонстрирован видеоролик с мероприятия в Белом доме, посвященного женщинам, где одна из участниц рассказала о том, что в профильных больницах удалось добиться снижения материнской смертности на 41,5%.

«Это мероприятие посвящено женщинам. Давайте послушаем выступления некоторых женщин, (…) мы действительно все уделяем им очень, очень, очень пристальное внимание», - отметил телеведущий.

При этом на кадрах видно, что президент США, вместо того, чтобы слушать участниц, спит в кресле.

«Не осуждайте его! Этот человек измотан второй работой в ночную смену. Всю ночь выкладывал безумные видео, сделанные искусственным интеллектом. Это важная, но неблагодарная работа», - сыронизировал ведущий под закадровый смех.

Ранее ведущий популярного вечернего шоу Джимми Фэллон пришел к выводу, что президент Дональд Трамп утомил приехавшего с официальным визитом в США британского короля Карла III.