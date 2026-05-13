Мужчине, который измельчил супругу в блендере, вынесли приговор

В Швейцарии спустя два года разбирательств суд вынес приговор мужчине, который измельчил жену в блендере. Об этом сообщает Daily Mail.

Так как подробности происходящего были слишком пугающими, поэтому было принято решение не допускать публикую в зал на слушания.

"Поведение мужчины после преступления было почти невероятным по своей жестокости и абсурдности", – заявил прокурор.

43-летнего Марка Рибена приговорили к пожизненному заключению. Помимо этого, его обязали выплатить компенсацию двум дочерям.

По словам журналистов, во время оглашения приговора мужчина не демонстрировал никаких эмоций. Перед заседанием около здания собралась толпа. Узнав о вердикте, они громко рукоплескали.

Резонансное дело возбудили после того, как в 2024 году Рибер учинил расправу над супругой и финалистку конкурса "Мисс Швейцария" Кристину Йоксимович.

После расправы некоторые органы он измельчил с помощью блендера, превратив в пюре. Также он удалил ей матку. Чтобы сделать это он готовился заранее и читал информацию об органах человека и их расположении.