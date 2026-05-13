Президент ЮАР отказался уходить из-за «диванного скандала»

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отверг призывы уйти в отставку после решения Национальной ассамблеи ЮАР создать комитет по повторному рассмотрению вопроса о его импичменте. Его слова передает Sky News.

«Я не уйду в отставку. Жалобы против меня основаны на слухах и неподтвержденных обвинениях», — сказал южноафриканский лидер.

Поводом для обсуждения импичмента вновь стал скандал вокруг крупной суммы наличных, хранившейся на частной ферме Рамафосы Phala Phala.

В 2022 году СМИ сообщали, что на территории фермы могли храниться около четырех миллионов долларов, спрятанных в диванах. Сам президент утверждал, что речь шла о 580 тысячах долларов, вырученных от продажи буйволов иностранному покупателю.

После этого независимая комиссия пришла к выводу, что деньги могли быть получены незаконным путем. Однако Национальная ассамблея ЮАР впоследствии проголосовала против передачи доклада в комитет по импичменту.

Ранее сообщалось, что США не планируют приглашать ЮАР для участия в мероприятиях G20. Вместо нее, возможно, на саммит пригласят Польшу, чтобы она присутствовала на встречах в расширенном формате.