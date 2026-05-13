В Киеве 1,5 часа действовала воздушная тревога

Воздушная тревога отменена в Киеве и части областей Украины, в столице она продолжалась полтора часа. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха по-прежнему действует в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Киеве, Волынской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также в подконтрольной украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей.