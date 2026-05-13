Обзор иноСМИ: Трамп готовит почву для войны, Путин посылает сигнал Европе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Трамп готовит почву для большой войны»

«Мусор» - именно так Дональд Трамп назвал встречное предложение Ирана по прекращению войны, бушующей с 28 февраля, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Отвечая на вопросы журналистов 11 мая, Трамп отметил, что «даже не дочитал до конца» иранский документ. Любой, кто ведёт переговоры таким образом, хочет не мира, а капитуляции. А Иран не капитулирует, пока его поддерживают Россия и Китай. Котировки нефти Brent утром 12 мая поднялись выше 104,50 доллара за баррель. На прошлой неделе через Ормузский пролив прошли всего три танкера - и те с выключенными транспондерами из опасений перед атаками. До начала войны через этот пролив ежедневно проходили десятки судов; здесь протекал путь пятой части мировых потоков нефти и сжиженного природного газа. Добыча ОПЕК в апреле упала до самого низкого уровня за более чем два десятилетия. И ООН предупреждает, что в течение нескольких недель еще 45 миллионов человек могут оказаться под угрозой голода, поскольку треть мировой торговли удобрениями должна будет пройти через то же самое узкое место.

По версии автора Berliner Zeitung, украинский кризис стал первой «трещиной в фундаменте основанного на правилах послевоенного мироустройства». Война, которую Израиль и США ведут против Ирана, стала второй - и по своей геополитической мощи она более значима. По мнению автора статьи, Трамп и Биньямин Нетаньяху преследуют перспективную повестку: стратегическое переустройство Ближнего Востока по неоимперским лекалам. Тот факт, что Трамп посещает Пекин на этой неделе и делает Си Цзиньпина ключевым собеседником по иранскому вопросу - не просто дипломатическая деталь, а «подлинный подтекст самой войны». Ранее Вашингтон ввел новые санкции против сетей, поставляющих иранскую нефть в Китай - и сделано это было не столько ради удара по Тегерану, сколько ради того, чтобы прощупать энергоснабжение Пекина в одном из самых уязвимых мест. Иранская война - это «генеральная репетиция» и «прелюдия к следующей войне», считает автор Berliner Zeitung. По его мнению, следующий конфликт развернется в Тайваньском проливе. Тот, кто сейчас закрывает Ормуз, учится тому, как закрыть Малакку.

В Германии призвали Европу присмотреться к Шрёдеру

Президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что делает, когда в разгар торжеств по случаю Победы над нацистской Германией предлагает кандидатуру Герхарда Шрёдера в качестве возможного посредника по украинскому кризису, пишет Der Tagesspiegel. Это не просто вопрос назначения конкретного человека. Это просчитанный политический сигнал - в первую очередь Европе, и лишь во вторую - Вашингтону и Киеву. По мнению автора статьи, эту инициативу не следует ни встречать с наивным восторгом, ни обрекать на рефлекторное осуждение. Она заслуживает справедливой оценки. Ведь примечательна здесь не столько сама фигура экс-канцлера Германии Шрёдера, сколько время и направленность этого шага. Автор Der Tagesspiegel считает, что с помощью этой инициативы Путин дает понять - возможные переговоры по Украине могли бы в большей степени включать Европу, а не находиться исключительно в ведении американцев.

С геополитической точки зрения это имеет колоссальное значение. Адресат Путина - это прежде всего Европа. Он рассматривает Шрёдера не как лоббиста и не как экс-канцлера, а как человека, которому Москва доверяет самостоятельное представление европейских интересов. Нравится это кому-то или нет: доверие может быть важным политическим ресурсом. Автор статьи назвал Шрёдера «крайне неоднозначной фигурой», чья близость к России и «определенная политическая слепота в прошлом» вызывают вопросы. Но если бы экс-канцлер Германии смог поспособствовать прекращению конфликта, то выступающие против него политическое тщеславие и личные предубеждения стали бы худшими советчиками из всех возможных. Возможно, именно здесь и кроется шанс. Посредник не обязан быть безупречным. Он должен иметь доступ к каналам для диалога, закрытым для других. Было бы разумно, если бы Урсула фон дер Ляйен или другие ведущие европейцы поддержали кандидатуру Шрёдера. Его можно критиковать за многое, но не за отсутствие патриотизма, заключил автор статьи.

«Ничто не может остановить распад Британии»

Премьер Британии Кир Стармер не подходит ни идеологически, ни по темпераменту для того, чтобы сохранить единство раздираемой конфликтами страны, пишет UnHerd. Но кто другой справился бы лучше? Каждая новость, каждый заголовок выглядят как отрывок из документального фильма будущего, повествующего о распаде государства. Тем временем две традиционные партии британской массовой демократии превратились в региональные лондонские партии «Вестминстерского микрогосударства». Потеряв свои элитные графства в пользу либерал-демократов, а пригороды - в пользу партии Reform, консерваторы теперь стали партией нескольких узких социальных групп. Лейбористы, перестав быть национальной массовой партией, превратились в базирующийся в Лондоне профсоюз тех, кто фактически управляет Вестминстером - государственных служащих, юристов и сотрудников аналитических центров, которые теперь составляют их электоральную базу - а также арендаторов социального жилья, которым они оказывают покровительство.

С политической точки зрения, сама резиденция британского правительства теперь превратилась в периферию, сотрясаемую событиями, которые она больше не в силах контролировать. В Северной Ирландии, Шотландии, Уэльсе крепнут голоса за независимость - это показали результаты недавних выборов. Если движение за реформы придет к власти, весьма вероятно, что его программа будет сорвана функционерами «Вестминстерского государства», что усилит и без того мятежные настроения в провинциальной Англии. Британия может и не распасться окончательно, но она продолжит опустошаться изнутри, пока составляющие ее народы - и старые, и новые - продолжают распределяться по более мелким политическим образованиям, сосредоточенным на всё более узких и ожесточенно противоборствующих целях. Лидер набирающей силу партии Reform Найджел Фарадж с такой же вероятностью может оказаться катализатором распада, как и объединителем нации. Некоторые несчастливые браки распадаются; другие продолжают существовать, ковыляя вперед в надежде на перемены или из страха перед альтернативой.

«Движение Турции в ЕС»

Турция уже некоторое время привлекает внимание своими заявлениями и шагами, касающимися членства в ЕС, пишет Hürriyet. Суть этих посланий можно резюмировать так: «Этот статус-кво не может продолжаться вечно, необходимы новые шаги и новые начинания…». С 2018 года путь Турции в ЕС фактически заблокирован, а лидеры Евросоюза не проявляют энтузиазма в вопросе полноправного членства Анкары. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении 9 мая подчеркнул, что «европейская архитектура без участия Турции останется неполной, а способность управлять кризисами ослабнет». Он призвал к развитию отношений с ЕС в перспективе полноправного членства. Послание президента Эрдогана привлекло внимание тем, что оно было более четким по сравнению с предыдущими годами, а также своим особым акцентом на ожидании искренности со стороны ЕС, отмечает Hürriyet.

Важный для турецкой общественности вопрос - это либерализация визового режима, обещанная турецким гражданам еще в 2016 году. Хотя Турция взяла на себя важную роль в контроле за нелегальной миграцией в сторону ЕС, визовый процесс зашел в тупик из-за условий, выдвинутых Брюсселем. Турецкие деловые круги подчеркивают, что пришло время пересмотреть методологию, блокирующую процесс вступления Турции в ЕС. С другой стороны, Европа переживает не самые легкие времена. Такие риски, как вероятность выхода США во главе с Дональдом Трампом из НАТО, экономическая неопределенность, проблемы, вызванные нелегальной миграцией, и рост крайне правых сил, ставят Европейский союз перед лицом суровых внутренних испытаний. Украинский кризис и кризис в Ормузском проливе бросают Европе вызов, в то время как Турция дает понять, что «готова сыграть свою роль как в строительстве новой архитектуры безопасности, так и в интеграции экономик».

От «нефтедоллара» к «нефтеюаню»

Не так-то просто изобрести или ввести в обиход новый термин для выражения определенного политического, экономического или социального явления. На это способны лишь немногие ученые, обладающие особым интеллектуальным даром, пишет Almasry Alyoum. Американский экономист египетского происхождения Ибрагим Овайсс сделал это в 1974 году, введя термин «нефтедоллар» в мировой оборот. Он заметил, что именно доллар, а не британский фунт стерлингов, стал валютой расчетов в нефтяных сделках стран Персидского залива. Саудовская компания Aramco приняла решение принимать доллары в качестве оплаты за поставки сырой нефти. Постепенно ценообразование перешло на доллары, что создало глобальный спрос на американскую валюту. Кроме того, инвестирование нефтяных доходов в долларовые активы внутри США придало еще большую мощь самой Америке и ее валюте.

Явление «нефтедоллара», существующее уже полвека, способствовало росту финансовой мощи Америки. Однако оно находится под угрозой исчезновения из-за американо-израильской войны против Ирана. Карта импорта нефти из региона Персидского залива изменилась: сейчас крупнейшими импортерами являются страны Азии, а не Запад, как это было раньше. Китай оплачивает иранскую нефть своей национальной валютой - юанем. Все больше компаний выражают желание оплачивать нефть в валютах, отличных от доллара. Юань обретает силу и влияние благодаря огромным объемам закупок нефти Пекином. Конечно, доллар - это не только валюта нефтяных сделок; он едва ли не основная валюта всей мировой торговли. Тем не менее, война против Ирана расшатывает трон доллара в той области, где он играл роль монополиста, - в нефтяной сфере. Китай - единственная страна из числа крупнейших импортеров нефти, чья валюта выросла по отношению к доллару. Добро пожаловать в мир «нефтеюаня».